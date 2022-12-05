В Волгограде прощаются с директором лицея №7 Андреем Каиновым

Фото: Лицей №7

В Волгограде скоропостижно скончался директор лицея №7 Дзержинского района Андрей Каинов. Его не стало 1 декабря на 61 году жизни. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в общеобразовательном учреждении.

- Работники лицея скорбят вместе с родными и близкими, - написали коллеги Андрея Каинова в некрологе на сайте общеобразовательного учреждения.

Простились с директором лицея №7 5 декабря.

Педагогический стаж Андрея Каинова составлял более 30 лет. Он был кандидатом педагогических наук. Андрей Каинов имел звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». Был награжден знаками «Отличник физической культуры и спорта», «Отличник народного просвещения», почетными грамотами Волгоградской областной думы, регионального комитета образования, науки и молодежной политики, а также городского комитета по образованию и науке.