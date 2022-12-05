Волгоградец зарезал любимую и сам заявил об этом в полицию

На мужчину возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники следственного комитета Волгограда возбудили уголовное дело на 55-летнего жителя Краснооктябрьского района. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, мужчину подозревают в умышленном причинении вреда здоровью своей 54-летней сожительнице, повлекшего смерть.

4 декабря между возлюбленными случился серьезный конфликт. Договориться мужчина и женщина не смогли. Тогда подозреваемый схватил нож и нанес несколько ударов в ногу, после чего ушел. Он думал, что пострадавшая сама вызовет скорую или окажет себе помощь. Однако, когда вернулся, обнаружил женщину мертвой. Она умерла от кровопотери. Волгоградец сам заявил в полицию о преступлении.

- В настоящее время фигурант задержан, с его участием проводится комплекс неотложных следственных действий. Расследование продолжается, - уточнили в областном следкоме.