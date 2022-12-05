Под Волгоградом на свиноводческой ферме нашли массу нарушений

На ферме нашли нарушения. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

На свиноводческом предприятии в Городищенском районе сотрудники Россельхознадзора по Волгоградской области нашли ряд нарушений. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, из-за угрозы распространения африканской чумы свиней в ноябре этого года инспекторы выехали на контрольную проверку предприятия.

Проверяющие обнаружили, что животных продукция, которой кормят животных, неизвестного происхождения. Владельцы так и не смогли представить ветеринарных документов. Также сама ферма не была отгорожена, на территорию могли попасть посторонние лица и животные, в том числе и больные.

- По результатам проверки выдано предписание об устранении выявленных нарушений, должностное и юридическое лица привлечены к административной ответственности, - уточнили в областном Россельхознадзоре.