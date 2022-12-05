Волжанка перевела лжеброкеру взятые в кредит 1,6 млн рублей

Полиция Волжского возбудила уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Волжского возбудила уголовное дело по факту мошенничества в отношении 52-летней местной жительницы. Волжанка в надежде заработать состояние на биржевых торгах взяла в кредит 1,6 миллиона рублей и перевела их аферисту. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, потерпевшая нашла объявление о легких доходах в интернете. Она добровольно согласилась на финансовую авантюру, за которую ей придется дорого заплатить.

- Незнакомец убедил потерпевшую взять кредит в банке и вложить деньги в ценные бумаги. Заявительница частями переводила мошеннику денежные средства, после чего злоумышленник удалил свой профиль на сайте и заблокировал телефон, - уточнили в полиции.

Лишь тогда волжанка пошла в отдел полиции. Теперь стражи порядка ищут мошенника. Волгоградцев призывают не доверять незнакомцам, а в случае сомнительных звонков и предложений сразу звонить в полицию.