Волгоградец Александр Обманов сыграл главную роль в экранизации «1984» Оруэлла

Актера сравнивают со знаменитым Хоакином Фениксом. Фото: Диана Ринго.

33-летний актер из Волгограда Александр Обманов сыграл главную роль в экранизации антиутопии Джорджа Оруэлла «1984» от режиссера Дианы Ринго. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru создатели фильма, талантливый артист искусно передал образ литературного персонажа – протагониста математика, которому по сюжету нужно решить важное вселенское уравнение.

Александр родился и вырос в Волгограде. В родном городе он окончил ВГИИК, затем переехал в Москву, где после школы драмы Германа Сидакова начал покорять кинематограф. Актер снимался в таких фильмах как «Т-34», «Заключение», «The Телки», «КАРАнтин». После выхода последней картины его представили на Золотом Глобусе в США.

- Фильм получил позитивные оценки от критиков и публики. Блестящая игра Александра в фильме также впечатлила кинематографистов, которые ему стали все чаще и чаще представлять яркие и запоминающиеся роли, - отмечают режиссеры.

Кстати, волгоградца начали сравнивать со знаменитым голливудским актером Хоакином Фениксом, получившим Оскар за «Джокера».

Премьера «1894» состоится в 2023 году. Сейчас зрители могут посмотреть трейлер.