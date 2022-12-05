В Волгоградской области спрос на фельдшеров за месяц вырос в 2 раза

Спрос на фельдшеров в Волгоградской области вырос в 2 раза Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгоградской области резко увеличилась необходимость в фельдшерах. По сравнению с октябрем в ноябре спрос на них в регионе вырос в 2 раза, об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали аналитики портала hh.ru. При этом медицинские работники требуются не только в государственные лечебные учреждения, но и в различные компании по добыче сырья, строительству, производству, металлургии. Кроме того, спрос на фельдшеров высок не только в Волгоградской области, но и по всей России.

- Работодатели, как правило, ищут фельдшеров для работы вахтовым методом на своих промышленных площадках в самых разных уголках страны, - рассказала аналитик hh.ru Юг Анастасия Кабинова.

В Волгоградской области выделили несколько вакансий для фельдшеров. На производственном предприятии в Волжском предлагают зарплату от 31 800 до 38 700 рублей. Фельдшеру скорой помощи с переездом в Краснодарский край готовы платить от 30 000, кроме того, предоставляется жилье. Фельдшеру-лаборанту в Волгограде предлагают зарплату от 20 000 рублей, а медику в МЧС – от 25 000 до 35 000 рублей.