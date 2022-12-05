Волгоградцы могут сделать новогодние подарки участникам СВО

Фото: Волгоградская областная дума

В рамках акции «Тепло из дома» волгоградцы могут сделать подарки военнослужащим и добровольцам, участвующим в специальной военной операции. Поздравить их может каждый желающий горожанин. В районах Волгограда открылись специальные пункты сбора писем и подарков, рассказали сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

Горожане могут принести в пункты сбора подарков теплые вещи, предметы личной гигиены, продукты, которые быстро не испортятся. Все подарки жителей Волгограда для участников СВО будут оформлены в новогодние посылки.

АДРЕСА ПУНКТОВ СБОРА ПОДАРКОВ АКЦИИ «ТЕПЛЫЙ ДОМ»

Красноармейский район - МУ «Центр по работе с подростками и молодежью «Форум», ул. Канатчиков, 10 (в будние дни с 09.00 до 17.00).

Кировский район - МУК «Дом культуры «Патриот», ул. Курчатова, 18б (в будние дни с 8.30 до 17.30).

Советский район - МБУК «Комплекс культуры и отдыха Советского района Волгограда», ул. Даугавская, 1 (в будние и выходные дни с 10.00 до 17.00).

Ворошиловский район - ДК Ворошиловского района, ул. КИМ, 5 (в будние и выходные дни с 10.00 до 19.00).

Центральный район - Молодежный центр «Родина», ул. Невская, 13 (в будние дни с 09.00 до 17.00).

Дзержинский район - МБУК КДК «21 век», ул. Савкина, д.8 (в будние дни с 10.00 до 20.00, в выходные дни с 10.00 до 18.00).

Краснооктябрьский район - пр. Ленина 119, 1-ый подъезд (в будние дни с 08.30 до 17.30).

Тракторозаводский район - МБУК «Дворец культуры Тракторозаводского района Волгограда», ул. Дзержинского, 17 (в будние и выходные дни с 8.00 до 20.00).