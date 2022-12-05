Региональный оператор по обращению с ТКО информирует о последствиях неоплаты квитанций с доначислениями за оказанную услугу по обращению с ТКО

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

В июне текущего года региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Ситиматик-Волгоград» доначислил плату за оказанную услугу по вывозу отходов тем, кто ее не оплачивал в 2020-2021 годах. В результате актуализации данных таких потребителей было выявлено порядка 30 тысяч. Все они получили квитанции, в которых была указана полная сумма доначисления, начиная с 1 января 2020 года, а на внутренней стороне размещено соответствующее разъяснение.

Регоператор предоставлял возможность оплатить такую квитанцию без пени или в рассрочку до конца 2022 года. В этой связи «Ситиматик-Волгоград» вновь обращается к должникам с просьбой оплатить сумму доначислений до 20 декабря текущего года или обратиться за оформлением рассрочки данного платежа. Декабрь уже наступил, у потребителей осталось всего 3 недели, чтобы погасить задолженность без применения к ним принудительного взыскания, начисления пени. В случае неоплаты по истечение указанного срока региональный оператор вынужден будет обратиться в суд за принудительным взысканием данных сумм.

Отметим, что такие должники получили от регоператора очередное письменное напоминание о необходимости оплаты суммы доначисления – всего было направлено 14 672 уведомлений на общую сумму 59,9 млн рублей.

Для получения рассрочки по оплате доначислений можно обратиться:

- на официальную электронную почту «Ситиматик-Волгоград»: info.vlg@citymatic.ru или recalculation@vlg.citymatic.ru;

- на официальный сайт «Ситиматик-Волгоград» 34.citymatic.ru в раздел «Обращение в компанию»;

- по почтовому адресу «Ситиматик-Волгоград»: 400066, г. Волгоград, ул. Новороссийская, д.5.

- лично в «Ситиматик-Волгоград» по адресу: ул. Коммунистическая, д. 40 3 этаж

- позвонив по телефонам контакт-центра 8 (8442) 23-23-23; 8 (991) 361-11-36 ежедневно с 8.00 до 20.00.

Компания «Ситиматик-Волгоград» надеется на сознательность граждан в вопросе добросовестной оплаты коммунальной услуги.