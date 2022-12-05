Роспотребнадзор рассказал волгоградцам о способах обмана в интернет-магазинах

Волгоградцам рассказали, как не стать жертвой аферистов при покупках в интернете Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Люди все больше и больше обращаются к услугам интернет-магазинов, предпочитая покупки в интернете, ведь для этого не нужно выходить из дома. Однако приобретая товар на маркетплейсах, можно легко стать жертвой мошенников. Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области рассказало, как не попасться на уловки аферистов. А если все-таки мошенники в сети оказались хитрее, волгоградцам рекомендуют обратиться в «Доменный патруль». Этот ресурс занимается противоборством киберугрозам.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в ведомстве, если после бронирования или покупки товара в интернет-магазине продавец просит отменить заказ или оформить его заново на другом портале или в сообщениях, то это могут быть аферисты. Наверняка они будут писать о скидках, бесплатной доставке, верить этому не стоит. При покупке на большую сумму нужно просмотреть ассортимент продавца, отзывы. У незнакомого интернет-магазина можно проверить доменное имя. Если он зарегистрирован на частное лицо, оплата производится переводом на карту и доставка выполняется наложенным платежом, то лучше избегать таких сайтов.

Аферисты рассылают сообщения в мессенджерах, соцсетях, на электронную почту об акциях и скидках от лица маркетплейсов. При этом для оплаты товаров дают ссылки на поддельный сайт, который копирует реальный ресурс. По таким ссылкам советуют не переходить. Волгоградцам рекомендуют не предоставлять доступ незнакомым людям, даже за вознаграждение, в личные кабинеты. Можно встретить и информацию о лотереях и выигрышах по случаю дня рождения маркетплейса на сторонних сайтах. Это также будет обман.