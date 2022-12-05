Под Волгоградом 47-летнюю женщину насмерть сбили два грузовика

Под Волгоградом 47-летнюю женщину насмерть сбили ДАФ и МАЗ Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

4 декабря на трассе Волгоградской области под колесами двух грузовиков погибла 47-летняя женщина. Страшная авария произошла в семь часов вечера на 147 километре автодороги «Волгоград – Каменск-Шахтинский». Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, жительница Суровикинского района стояла на обочине, когда на нее наехал грузовик «ДАФ», за рулем которого находился 41-летний водитель.

- После чего пешеход вышла на встречную полосу движения, где водитель грузовой автомашины «МАЗ», совершил на нее наезд, - уточнили в полиции.

Очевидцы вызвали скорую, но пострадавшая скончалась на месте ДТП от смертельных травм. Организована проверка.