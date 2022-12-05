Волгоградцев приглашают почтить память князя Александра Невского

5 и 6 декабря горожан приглашают в собор на торжественные богослужения Фото: Александр КУЛИКОВ

Жителей и гостей Волгоградской области приглашают в Александро-Невский кафедральный собор 5 и 6 декабря почтить память князя Александра Невского. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Волгоградской епархии, в эти дни в храме в центре города-героя пройдут торжественные богослужения.

В понедельник в 17.00 в храме начнется праздничное всенощное бдение. Его проведет митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. Православные смогут прийти и помолиться. Во вторник в 7.00 и в 10.00 состоится Божественная литургия.

- Братья и сестры, приходите на совместную молитву! – обратились к верующим священнослужители.