Самый большой каток в ЦПКиО Волгограда украшают огромными смайликами

Фото: ЦПКиО.

Каток в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде не только самый большой в городе-герое, но и самый веселый. В эти дни специалисты украшают лет полутораметровыми смайликами. Как рассказал сайту volgograd.kp.ru директор ЦПКиО Андрей Еркин, сегодня под лед поместили несколько огромных фигур, которые не только поднимут настроение, но и позволят сделать незабываемые фотографии.

- Каждый гость, фотографируясь, выберет своё настроение. Такое украшение объекта приурочено к появлению в городе нового ледового катка, - уточнил директор парка.

Смайликов будет много, они будут появляться на протяжении всего зимнего сезона. Напомним, площадь катка около 2 тысяч квадратных метров. Его залили на месте плавательного водоема «Лагуна».