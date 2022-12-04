5 декабря свет выключат в четырех районах Волгограда

Специалисты проведут профилактические работы Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В понедельник, 5 декабря, в четырех районах Волгограда отключат свет в связи с профилактическими плановыми работами. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в ПАО «Россети Юг», без электроэнергии останутся жители некоторых улиц Ворошиловского, Кировского, Советского, Краснооктябрьского. Электричества не будет практически весь день.

В Краснооктябрьском районе с 9.00 до 17.00 свет отключат на улицах 39-й Гвардейской Дивизии (№8), Сочинская (№6, 47-61б, 74, 76), Короткая (№ 23, 79, 81, 85). В Советском электричества не будет с также с 9.00 до 17.00 на улице Небесной (№62), и с 15.00 до 17.00 на Лунной, Ежевичной и Внешней.

В Кировском районе электроэнергию отключат с 13.00 до 17.00 на улицах Краснолиманской (№1-11, 4, 6-22, 15а-22), Пилотской (№1-11, 2а-14), Камышинской (№5-7, 12-18, 15, 15а, 24-28, 38), пер. Пилотский (№2, 7, 8, 12,), Нижнетагильской (№, 4, 4а, 10-24), пер. Лиговский (№8-36, 11-43, 3, 6, 8а), Пожарского (№2-12, 1-11), пер. Краснолиманский (№1а-13, 4-10), Конноармейская (№13-31, 2а-8, 10-24), Зоологической (№6-14), пер. Короленко (№1а-27а), Красноуфимской (№1-21, 4-32), Омской (№8, 9), пер. Короленко и Короленко 1 (№15-41, 38-40, 1-5а, 8), Шумилова (№20), Жуковского (№11-15, 18-30), пер. Успенского (№11), Люксембург Розы (№1-29).

В Ворошиловском районе света отключат с 13.30 до 17.00 на пер. Рыбинский (№1-21, 7а, 17, 2-14, 2а, 18-22, 22а), пер. Ленкоранский (№1-15, 3а, 5а, 7а, 2-14, 10а, 14а), пер. Ченстоховский (№2а), Елисеева 9№ 62-76, 62а, 64а, 66а, 72а), Чембарской (№59-69, 61, 57, 18а, 18-26), пер. Чембарский (№52), Череповецкой (№5, 52, 52, 60), Новоузенской (№52, 56/3, 56/4, 55-99, 59а, 79а, 85а, 87а, 89а).