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НовостиОбщество4 декабря 2022 11:20

В дома в Советском районе Волгограда дали тепло после аварии

Без ресурса остались МКД на Петровской и Алексеевской
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Людям дали тепло.

Людям дали тепло.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

4 декабря в многоэтажные дома в Советском районе Волгограда после аварии дали тепло. Два дня назад на теплосети произошло технологическое нарушение. Из-за коммунальной аварии без ресурса остались жители МКД на улицах Петровская и Алексеевская. Все это время специалисты устраняли последствия порыва. В разгар холодов люди остались без горячей воды и тепла.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе «Концессий теплоснабжения», сегодня подача теплоресурса в дома Советского района после инцидентов полностью восстановлена. Котельная на улице Электролесовской работает в штатном режиме.