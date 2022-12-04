В дома в Советском районе Волгограда дали тепло после аварии

Людям дали тепло. Фото: Михаил ФРОЛОВ

4 декабря в многоэтажные дома в Советском районе Волгограда после аварии дали тепло. Два дня назад на теплосети произошло технологическое нарушение. Из-за коммунальной аварии без ресурса остались жители МКД на улицах Петровская и Алексеевская. Все это время специалисты устраняли последствия порыва. В разгар холодов люди остались без горячей воды и тепла.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе «Концессий теплоснабжения», сегодня подача теплоресурса в дома Советского района после инцидентов полностью восстановлена. Котельная на улице Электролесовской работает в штатном режиме.