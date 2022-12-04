5 декабря Волгоградскую область ждут 18-градусные ночные морозы

В Волгограде установилась морозная погода. Фото: Юлия Данильченко

В понедельник, 5 декабря, наступившая зима продолжит испытывать жителей Волгоградской области на прочность. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru синоптики Гидрометцентра, рабочая неделя начнется с сильный ночных морозов – в северных районах температура опустится до -18 градусов, в южных – до -13-ти. Днем будет тоже очень холодно. Специалисты ЦГМС обещают -3...-8 в светлое время суток. При этом в регионе ожидается северо-восточный ветер с порывами до 11 метров в секунду.

В Волгограде 5 декабря будет холодно и бесснежно. Ночью синоптики прогнозируют -13...-15 градусов, а днем -7...-9. Северо-восточный ветер достигнет порывов до 9 метров в секунду. В регионе установилась морозная, зимняя погода. Лучше по максимуму утепляться, чтобы не заболеть.