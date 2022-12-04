Под Волгоградом задержали угнанный в столице премиальный внедорожник

Автомобиль нашли спустя пять лет. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сотрудники ГАИ задержали на трассе в Светлоярском районе угнанный в столичном регионе премиальный внедорожник. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, за рулем «Тойота Ленд Крузер 200» находился 42-летний уроженец Республики Калмыкия.

Как установили полицейские, владелец заявил о пропаже внедорожника в 2017 году. С тех пор автомобиль был объявлен в розыск, но найти имущество не удавалось долгие годы.

- При проверке иномарки были выявлены следы механического изменения номерных агрегатов – «номера» перебиты в кустарных условиях, - пояснили в областном МВД.

В настоящий момент стражи порядка устанавливают обстоятельства преступления. Водителя доставили в отдел полиции. В ходе проверки назначат и проведут необходимые экспертизы.