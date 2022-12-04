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НовостиОбщество4 декабря 2022 8:07

Брадлей, Эбулфез, Юцзя: волгоградцы выбрали необычные имена для детей

Стало известно, какие редкие имена выбрали родители Волгоградской области для своих малышей
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Волгоградцы выбрали необычные имена для малышей.

Волгоградцы выбрали необычные имена для малышей.

В ноябре 2022 года родители Волгоградской области удивили выбором имен для своих сыновей и дочек. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в управлении комитета юстиции, теперь в Волгограде и на территории региона воспитывают мальчиков, которых зовут Брадлей, Жан, Лукас, Монте, Парижан, Тихомир, Эбулфез. А также девочек с именами Виталия, Забава, Латвина, Матрона, Миравсилена, Тея, Юцзя.

Между тем чаще всего родители дают своим малышам более распространенные имена. Так, сыновей называют Артемами, Максимами, Михаилами, Александрами и Дмитриями. А дочек - Софиями, Викториями, Мариями и Евами.