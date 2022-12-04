Брадлей, Эбулфез, Юцзя: волгоградцы выбрали необычные имена для детей

Волгоградцы выбрали необычные имена для малышей.

В ноябре 2022 года родители Волгоградской области удивили выбором имен для своих сыновей и дочек. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в управлении комитета юстиции, теперь в Волгограде и на территории региона воспитывают мальчиков, которых зовут Брадлей, Жан, Лукас, Монте, Парижан, Тихомир, Эбулфез. А также девочек с именами Виталия, Забава, Латвина, Матрона, Миравсилена, Тея, Юцзя.

Между тем чаще всего родители дают своим малышам более распространенные имена. Так, сыновей называют Артемами, Максимами, Михаилами, Александрами и Дмитриями. А дочек - Софиями, Викториями, Мариями и Евами.