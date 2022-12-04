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НовостиОбщество4 декабря 2022 7:19

В Волгограде врачи продолжают бороться за жизнь пострадавшего при взрыве автомобиля мужчины

Облздрав сообщил о состоянии пациента
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Врачи борются за жизнь мужчины.

Врачи борются за жизнь мужчины.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

4 декабря облздрав сообщил о состоянии 52-летнего мужчины из Волгограда, который пострадал при взрыве машины. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального комитета здравоохранения, пациент находится в реанимационном отделении больницы №25 в стабильно тяжелом состоянии.

Напомним, 1 декабря в ЖК «Комарово» в Советском районе взорвалась машина. Погиб 3-летний мальчик, тяжелые травмы получил его отец. Как выяснилось, тем утром мужчина с сыном сели в легковушку, в багажнике которой находились два ацетиленовых баллона. Из-за утечки газа и случилось ЧП. В результате загорелись четыре автомобиля.

Областной СК возбудил уголовное дело, прокуратура взяла на контроль ход расследования.