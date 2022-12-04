На юге Волгограда в столкновении двух «Рено» пострадали 4 человека

Пострадавших госпитализировали. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне, 3 декабря, в Красноармейском районе Волгограда в столкновении двух «Рено» пострадали четыре человека. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, ДТП произошло в 8.35 часов на улице Бахтурова.

По предварительной информации, 54-летний водитель «Рено Логана» ехал мимо дома №1 «А». Мужчина не уступил дорогу «Рено Мегану», за рулем которой находилась 46-летняя женщина. В результате сильного столкновения пострадали четыре пассажира.

- 30-летняя женщина-пассажир автомашины «Рено Логан» и три женщины-пассажиры автомашины «Рено Меган» в возрасте 43, 45 и 49-лет с различными травмами доставлены в медицинское учреждение, - уточнили в полиции.