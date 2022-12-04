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НовостиОбщество4 декабря 2022 6:38

На одной улице в Краснооктябрьском районе Волгограда 4 декабря отключат свет

Специалисты проведут плановые ремонтные работы
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
На одной улице в Краснооктябрьском районе Волгограда 4 декабря отключат свет

На одной улице в Краснооктябрьском районе Волгограда 4 декабря отключат свет

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В воскресенье, 4 декабря, в 10.00 часов в Краснооктябрьском районе Волгограда на одной улице отключат электроэнергию. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ПАО «Россети Юг», без света останутся жильцы домой на Большой кольцевой.

Как уточнили в ресурсоснабжающей организации, электричества не будет до 16.00 часов. За это время специалисты проведут плановые ремонтные работы, чтобы в будущем исключить неполадки на электросетях. Отметим, что на данной улице находится частный сектор.