На одной улице в Краснооктябрьском районе Волгограда 4 декабря отключат свет Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В воскресенье, 4 декабря, в 10.00 часов в Краснооктябрьском районе Волгограда на одной улице отключат электроэнергию. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ПАО «Россети Юг», без света останутся жильцы домой на Большой кольцевой.

Как уточнили в ресурсоснабжающей организации, электричества не будет до 16.00 часов. За это время специалисты проведут плановые ремонтные работы, чтобы в будущем исключить неполадки на электросетях. Отметим, что на данной улице находится частный сектор.