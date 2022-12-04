В Волгограде еще один отряд добровольцев проводили на СВО

Фото: пресс-служба Волгоградской епархии.

В Волгограде очередной отряд из числа добровольцев, пожелавших отправиться в зону СВО, проводили родные и священнослужители. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Волгоградской епархии, мужчинам на деньги прихожан закупили теплую одежду, термобелье, коврики и другие необходимые вещи. Также волгоградцам раздали нательные крестики.

- Вы все здесь герои! Вы по зову своего сердца, по зову души становитесь в один ряд с воинами, которые сейчас находятся на передовой, - обратился к добровольцам иерей Владимир Пономаренко.

Священнослужитель подчеркнул, что за защитников будут молиться, а также пригласил воинов после их возвращения домой прийти в храм Всех святых на Мамаевом кургане на службу.