Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 декабря 2022 14:58

17-градусные морозы без снега прогнозируют в Волгоградской области 4 декабря

Холод будет при солнечной погоде
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Будет холодно и в дневные часы

Будет холодно и в дневные часы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С приходом календарной зимы в Волгоградской области установилась холодная погода, которая не сдает позиции в выходные. В воскресенье в регионе ожидаются морозы до -17 градусов. При этом синоптики по-прежнему не прогнозируют снег. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС, 4 декабря в Волгограде и области без существенных осадков. Восточный ветер подует со скоростью 7-12 м/с и над большей частью территории региона будет светить солнце.

По области в ночь на 4 декабря температура воздуха составит -12...-17º; днем -6...-11º. В Волгограде в ночные часы -12...-14º, днем в воскресенье -7...-9º.