В ЦПКиО Волгограда появились 7-метровые ели

Фото: Администрация ЦПКиО

В ЦПКиО Волгограда завершается осенне-зимний период высадки растений. За последние месяцы было высажено 200 крупномерных деревьев. Как рассказал сайту volgograd.kp.ru директор ООО «Парк» Андрей Еркин, 3 декабря пришла последняя партия из 40 хвойных деревьев. Высота многих елей составляет 7 метров. Они украсят территорию возле ледового катка и снежных горок.

Фото: Администрация ЦПКиО

В течение двух последних лет каждую весну и осень в парке появляются по 200-250 крупномерных деревьев.

- Процент неприживаемости составляет менее 3%, - отметил Андрей Еркин.