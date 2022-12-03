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НовостиЗвезды3 декабря 2022 10:50

В Волгоградской филармонии пройдет концерт в память о дирижере-постановщике Вадиме Венедиктове

В этом году выдающемуся музыканту исполнилось бы 85 лет
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Волгоградская филармония

Фото: Волгоградская филармония

В Волгоградской филармонии 4 декабря состоится концерт в память о выдающемся музыканте Вадиме Венедиктове. Дирижеру-постановщику, педагогу, аранжировщику в этом году могло бы исполниться 85 лет. На сцене выступит Волгоградский академический симфонический оркестр под управлением Андрея Аниханова. Музыканты исполнят музыку Дунаевского, Миллера, Цфасмана и других композиторов в авторских аранжировках Вадима Венедиктова.

- Его имя навсегда вписано не только в историю культуры Волгограда, но и всей страны. С ним успешно сотрудничали многие музыканты, - рассказали в Волгоградской филармонии.

За вклад в области искусства музыкант был удостоен звания Заслуженный деятель искусств РСФСР, а также ордена Почета и множества других государственных наград. Ученики Вадима Венедиктова вспоминают его как прекрасного педагога. И именно с его именем связано возрождение оперных постановок в Волгограде. Он по сути дал жизнь творческому коллективу «Царицынской оперы». Записи концертов маэстро хранятся в фондах Центрального телевидения

Вадим Венедиктов был дирижером в Волгоградском симфоническом оркестре, работал дирижером-постановщиком в Волгоградском музыкальном театре и «Царицынской опере». Он преподавал в Волгоградском институте искусств имени Серебрякова.

Концерт в Волгоградской филармонии 4 декабря начнется в 17.00. Он будет доступен по «Пушкинской карте».