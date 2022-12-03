На трассе в Волгоградской области после ДТП с грузовиком с дровами в больницу попали 2 человека

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

На трассе в Дубовском районе Волгоградской области 2 декабря произошло ДТП с участием грузовика, в котором пострадали 2 человека. В 17.15 на 612 километре магистрали Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» 34-летний водитель за рулем «ГАЗ-3507» делал разворот, не уступив дорогу «Ладе Веста», которая ехала во встречном направлении. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Грузовику, который вез дрова, и легковушке избежать столкновения не удалось.

В результате ДТП пострадали водитель и 53-летняя пассажирка «Лады Веста». Скорая помощь отвезла их в больницу.

Напомним, накануне в Чернышковском районе на трассе произошло смертельное ДТП. В лобовом столкновении двух автомобилей «Лада Веста» погибли 2 водителя из Ростовской области.