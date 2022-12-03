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НовостиЗвезды3 декабря 2022 10:02

В Волгоградском ТЮЗе состоялась премьера по мотивам повести Пушкина

На сцене театра показали спектакль «Метель»
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В ТЮЗе состоялась премьера "Метели"

В ТЮЗе состоялась премьера "Метели"

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградском театре юного зрителя накануне прошла премьера. На сцене был показан спектакль «Метель» по мотивам повести Александра Пушкина из цикла «Повестей покойного Ивана Петровича Белкина». Сайт volgograd.kp.ru предлагает фоторепортаж с премьерного показа постановки в ТЮЗе.

По произведению дочь зажиточного помещика Марья влюбляется в бедного армейского прапорщика

По произведению дочь зажиточного помещика Марья влюбляется в бедного армейского прапорщика

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Обвенчаться с Марьей прапорщику помешала сильнейшая метель, а после наступившая Отечественная война

Обвенчаться с Марьей прапорщику помешала сильнейшая метель, а после наступившая Отечественная война

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Для спектакля декорации были подготовлены художником из Санкт-Петербурга Таисией Хижа. Они буквально переносят и героев, и зрителей в атмосферу пушкинского произведения. Спектакль поставлен в формате музыкальной фантазии. Музыку и романсы написал композитор Андрей Шишлянников. Игра актеров и музыкальное сопровождение проникают в самую душу и никого не оставляют равнодушным.

С Марьей в шутку обвенчался полковник Бурмин, но через несколько лет их все-таки свяжет любовь

С Марьей в шутку обвенчался полковник Бурмин, но через несколько лет их все-таки свяжет любовь

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Режиссером-постановщиком «Метели» в ТЮЗе стал заслуженный артист РФ Альберт Авходеев. А играют в спектакле как молодые, так и опытные актеры театра. В постановке задействованы Ирина Талай, Игорь Гришалевич, Владимир Гордеев, Дмитрий Змановский, София Бобылева, Алексей Пазухин, Дмитрий Игошин и Дмитрий Борисов, а также мастера театра Андрей Селиверстов, Елена Бабкина, Олег Шулепов.

Произведение Пушкина входит в цикл "Повестей покойного Ивана Петровича Белкина"

Произведение Пушкина входит в цикл "Повестей покойного Ивана Петровича Белкина"

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Музыкальная фантазия «Метель» в ТЮЗе будет показана волгоградским зрителям до конца декабря 7 раз.

До конца декабря "Метель" будет показана еще 7 раз

До конца декабря "Метель" будет показана еще 7 раз

Фото: Геннадий БИСЕНОВ