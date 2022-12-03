В Волгограде проходят мероприятия в честь Дня Неизвестного Солдата

Фото: Администрация Волгоградской области

В России 3 декабря отмечается День Неизвестного солдата. Памятные мероприятия проходят в Волгограде и области. Губернатор Андрей Бочаров возложил цветы к Вечному огню на Аллее Героев, почтив память не вернувшихся с поля боя защитников Родины, погибших во время Великой Отечественной войны.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации региона, 3 декабря на Мамаевом кургане состоится церемония закрытия «Вахты памяти». В областном центре собрались поисковики из разных районов региона, а также из Москвы и Татарстана. Они подведут итоги 2022 года, кроме того активистов наградят знаками отличия министерства обороны РФ и памятными медалями.

Отметим. День Неизвестного Солдата отмечается в России с 2014 года, инициатором стали участники движений, которые занимаются поисками останков пропавших без вести участников Великой Отечественной войны.