В ДТП на волгоградской трассе насмерть разбились два водителя из Ростова

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области 2 декабря произошла страшная авария на трассе, в которой погибли два ростовчанина. На магистрали «Волгоград-Каменск-Шахтинский» в Чернышковском районе 43-летний водитель из Ростовской области на «Ладе Гранта» не справился с управлением и выскочил на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с «Грантой» под управлением 61-летнего земляка. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

От удара машины разбросало на несколько десятков метров друг от друга. К сожалению, оба водителя получили травмы, несовместимые с жизнью. Они скончались на месте происшествия.