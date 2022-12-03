В Волгограде задержали 19-летнего курьера телефонных мошенников

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде полицейские и сотрудники регионального УФСБ задержали 19-летнего жителя Краснодарского края. Молодой человек работал на телефонных мошенников, которые обманывали пенсионеров. Краснодарец нашел в интернете объявление о легком заработке, ему нужно было быть курьером. Он приехал в Волгоград, чтобы забирать у жертв аферистов деньги и переводить их «работодателям». Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

1 декабря курьер приехал к 91-летней пенсионерке из Краснооктябрьского района, у которой забрал 200 тысяч рублей. Деньги он перевел телефонным мошенникам.

- Подозреваемый находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, - отметили в региональном Главке МВД.

Полицейские настоятельно рекомендуют отказываться от работы на телефонных мошенников, которые в интернете или в переписках обещают «легкие» или «быстрые» деньги. Курьер является соучастником преступления.