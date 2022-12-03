В Волгограде за 13,2 млн рублей благоустроят очередной участок Набережной у речпорта

В 2023 году благоустроят второй участок набережной между поймой Царицы и речпортом. Фото: Архив "КП". Фото: Екатерина СИМОХИНА

Мэрия Волгограда объявила аукцион для выбора подрядчика благоустройства второй очереди Центральной набережной между поймой Царицей и пешеходным мостом у речпорта. Как рассказали в администрации города, преображение объекта начнется в 2023 году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Начальная цена торгов составила 13,2 миллиона рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал госзакупок. Заявки от компаний будут приниматься до 16 декабря. Благоустройство планируется начать с приходом теплой погоды весной. В рамках контракта предстоит провести работы по установке систем видеонаблюдения, поливочного водопровода, водоотведения, электроснабжения, звукового оповещения, сделать тротуары, высадить деревья и кустарники. Благоустройство второй очереди набережной между поймой Царицы и речпортом должно завершиться к 1 октября 2023 года.

В этом году в рамках первого этапа высадили 660 кизильников и черемух, уложили газон, смонтировали поливочный водопровод, 20 фонарей. Были сделаны 50 парковочных мест, тротуары.