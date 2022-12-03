В Волгограде спецтехника вышла на уборку неожиданно выпавшего снега

Кадр с видео администрации Волгограда

Утром 3 декабря на улицы Волгограда выехала спецтехника для уборки первого нынешней зимой снега. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации областного центра, кроме песко-соляной смеси муниципальные службы наносят и жидкие реагенты.

- При обработке городских магистралей песко-соляной смесью в первую очередь внимание уделяется основным магистралях с интенсивным трафиком, маршрутам общественного транспорта, а также мостам, путепроводам, затяжным подъемам и спускам, - отметили в мэрии.

Также коммунальщики обрабатывают участки у остановок общественного транспорта и тротуары вдоль дорог и парках.

При этом субботний снег стал неожиданным. Синоптики его не прогнозировали на выходные. Однако зимние осадки решили немного напомнить о том, какое сейчас время года. Хотя погода уже вполне зимняя. 3 декабря днем в Волгограде будет днем -6...-8º, по области -5...-10º.