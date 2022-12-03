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НовостиОбщество3 декабря 2022 6:53

За 9 месяцев 2022 года в Волгоградской области распалось более 8 тысяч семей

Это больше, чем за тот же период времени прошлого года
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В Волгоградской области за 9 месяцев года развелись более 8 тысяч семей

В Волгоградской области за 9 месяцев года развелись более 8 тысяч семей

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области с января по сентябрь 2022 года было зарегистрировано 8 123 развода. Такие данные приводит Волгоградстат. За тот же период времени прошлого года распалось на 3,7% семьи меньше. В сентябре было 1 053 развода – на 15,6% больше, чем за первый осенний месяц 2021 года, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на Волгоградстат.

Инфографика Волгоградстата

Инфографика Волгоградстата

Территориальный орган госстатистики также привел коэффициент разводимости в расчете на 1000 человек в 2022 году. По области он составил 4,4%. А наивысший коэффициент разводимости во Фролово – 6,7%, следом идут Николаевский район – 5,9% и Старополтавский – 5,8%. Меньше всего разводятся, что удивительно, во Фроловском районе – 3,6%, а также в Камышинском – 3,5% и Чернышковском – 3,3%.