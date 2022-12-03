В Волгоградской области открыли мемориальную доску погибшему в ходе СВО Алексею Караваеву

Фото: Администрация Камышинского района

Накануне в Волгоградской области увековечили память погибшего в ходе специальной военной операции Алексея Караваеву. В Камышинском политехническом колледже открыли мемориальную доску ефрейтору. 25-летний военнослужащий был выпускником этого учебного заведения, рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Камышина.

Алексей Караваев погиб в ходе специальной военной операции на Украине 4 сентября при освобождении Попасной в Луганской Народной Республике. Посмертно он был награжден орденом Мужества. Награду в ноябре вручили матери защитника Родины.