Временно отключат электричество 3 декабря в двух районах Волгограда

Электричество отключат на несколько часов. Фото: Евгения ГУСЕВА

На субботу, 3 декабря 2022 года, в Волгограде энергетики вновь запланировали профилактические работы и ремонты. Поэтому жителей двух районов областного центра ждут отключения электричества. В выходной временно не будет света на двух улицах Центрального района и на Ангарском в Дзержинском районе, сообщили сайту volgograd.kp.ru в электросетевой компании «Россети Юг».

В Центральном районе жители практически не ощутят неудобств. Электричество в домах на улице Двинской, №10, 12 и 14 и Ткачева, №7-13 отключат в ночь с субботы на воскресенье – с 23 часов 3 декабря до 5 часов утра 4 декабря 2022 года.

В Дзержинском районе отключения света продлятся весь световой день – с 8.00 до 17.00 и затронут большой жилой массив по адресам: ул. Аннинская 8-34, 7-27, ул. Илекская, , ул. Иловлинская, 5-11, 15-37, 16-88, ул. Крайняя, 3а, 3-17, 2-16, 16а, ул. Макшанская, ул. Новосельская, 17-33, 22, 30а, 58-62, 23-65, ул. Новорядская, 66-80, 80а, 84-104, 104а, 108, 63-67,ул. Продольная, 56, 58, 84-92, 91-99, ул. Полины Осипенко, 52-58, 58а, 60-84, 69, 81, ул. Сосновская, 2-36, 1-37, ул. Степная, 5, 5а, 29, 31, ул. Хуторская, 2-8, 1-5, ул. Узбекская, 17-35, 39-91, 28-96, пер. Большой.