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НовостиОбщество2 декабря 2022 13:50

В Волгоградской области реконструируют систему водоснабжения Пятиморска

Об этом губернатор Андрей Бочаров сообщил жителям поселка на личном приеме
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
У жителей поселка будет чистая вода.

У жителей поселка будет чистая вода.

Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

В Волгоградской области модернизируют систему водоснабжения в поселке Пятиморск Калачевского района, где проживают более трех тысяч человек. Об этом на личном приеме полпреда президента РФ в ЮФО Владимира Устинова заявил губернатор Андрей Бочаров, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона.

- Задачу по реконструкции системы центрального водоснабжения поселка Пятиморск планируем решить в 2023-24 годах, - ответил Андрей Бочаров на обращение Константина Юшкевича.

Средства на модернизацию системы водоснабжения жилых домов и соцобъектов поселка выделили по программе «Чистая вода». Завершить работы должны к 1 декабря 2024 года.