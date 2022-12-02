В Волгоградской области реконструируют систему водоснабжения Пятиморска

У жителей поселка будет чистая вода. Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

В Волгоградской области модернизируют систему водоснабжения в поселке Пятиморск Калачевского района, где проживают более трех тысяч человек. Об этом на личном приеме полпреда президента РФ в ЮФО Владимира Устинова заявил губернатор Андрей Бочаров, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона.

- Задачу по реконструкции системы центрального водоснабжения поселка Пятиморск планируем решить в 2023-24 годах, - ответил Андрей Бочаров на обращение Константина Юшкевича.

Средства на модернизацию системы водоснабжения жилых домов и соцобъектов поселка выделили по программе «Чистая вода». Завершить работы должны к 1 декабря 2024 года.