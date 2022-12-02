В Волжском снесут несколько десятков аварийных домов

В Волжском снесут более трех десятков домов Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сайте администрации Волжского были опубликованы постановления о признании домов аварийными. Были признаны опасными более трех десятков жилых зданий в старой части города-спутник Волгограда. Волжан должны расселить из них в новые квартиры, а аварийные строения снести.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на опубликованные постановления на сайте мэрии Волжского, аварийными и подлежащими сносу были признаны многоквартирные дома по адресам: улица 19 Партсъезда, 19, 29, 35, 37, 55, 59, 75, 77, 79, 63, 81, 83, улица Горького, 20, 26, 44, 52, 64, 72, 76, 82, 84, 86, 88, 90, 92 улица Куйбышевская, 4, 8, улица Ленинградская, 6, улица Комсомольская, 3, улица Коммунистическая, 7, 9, 10, улица Рабоче-Крестьянская, 3, 4, 6, 7, 10, улица Свердлова, 8.

Управлению муниципальным имуществом администрации Волжского поручено до 31 декабря 2023 года рассмотреть возможность предоставления жильцам аварийных домов временные квартиры из маневренного фонда. А по-настоящему своего жилья, возможно, придется ждать в течение 13 лет. Управлению мэрии поручено обеспечить граждан жилыми помещениями до 31 декабря 2035 года. После вступления постановлений в силу жильцов аварийных домов должны уведомить в течение пяти дней.