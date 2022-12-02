Бастрыкин потребовал доклад о гибели 3-летнего мальчика при взрыве машины в Волгограде

В Волгограде при взрыве погиб ребенок. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела по факту гибели 3-летнего мальчика при взрыве автомобиля в Волгограде. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СК РФ, руководитель областного следкома Василий Семенов отчитается об обстоятельствах страшной трагедии.

Напомним, 1 декабря во дворе жилого дома в ЖК «Комарово» прогремел взрыв. По предварительной информации, 52-летний волгоградец вместе с сыном сели в машину. Мужчина почувствовал запах газа и направился к багажнику, где лежали два ацетиленовых баллона. В этот момент и рвануло. Ребенок погиб, его отец сейчас в реанимации.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности.