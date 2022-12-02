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НовостиПроисшествия2 декабря 2022 12:16

В Волжском 26-летний парень дважды ударил знакомую ножом и оставил умирать

На подозреваемого возбудили уголовное дело, его взяли под стражу
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
СК возбудил уголовное дело.

СК возбудил уголовное дело.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи Волжского задержали 26-летнего подозреваемого в покушении на убийство 42-летней знакомой. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, конфликт между женщиной и ее молодым приятелем случился утром 30 ноября в квартире многоэтажного дома №41 на улице Пионерская.

Разозлившись, волжанин схватил нож и решил убить приятельницу.

- Фигурант проследовал в ванную комнату, где в это время находилась женщина, и нанес ей один ударом ножом в область шеи. Когда потерпевшая попыталась оказать ему сопротивление, подозреваемый нанес ей еще один удар в область живота, - уточнили в областном следкоме.

После этого молодой человек ушел, полагая, что женщина умрет. Однако та смогла вызвать скорую. Приехавшие врачи оказали необходимую медицинскую помощь.

Следователи задержали подозреваемого, по решению суда его взяли под арест. Расследование продолжается.