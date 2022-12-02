На Новый год-2023 у волгоградцев будет девять выходных дней

Волгоградцев на Новый год ждут 9 выходных дней Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Меньше месяца осталось до Нового года. У жителей Волгоградской области, как и всей России, по традиции будут продолжительные выходные по случаю встречи 2023 года. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал Госуслуг, новогодние каникулы продлятся 9 дней - с 31 декабря по 8 января.

Инфографика портала Госуслуг

В январе 2023 года будет 17 рабочих и 14 выходных и праздничных дней. Волгоградцам напомнили, что нерабочие дни в течение следующего года их ожидаю еще в феврале, марте, мае, июне и ноябре.