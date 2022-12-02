Волгоградское УФАС аннулировало закупку МБУ «Северное» на модернизацию асфальтобетонного завода

УФАС выявило нарушения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Волгоградское УФАС выявило нарушения при проведении закупки МБУ «Северное» на модернизацию асфальтобетонного завода. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе антимонопольного ведомства, ранее жалобу на электронный аукцион стоимостью более 19,5 млн рублей признали обоснованной, однако комиссия в ходе внеплановой проверки нашла основания для аннулирования закупки.

- В рамках одной закупочной процедуры объектами закупки являлись поставка промышленного оборудования и модернизация программного обеспечения, в отношении которого предусмотрен запрет на предоставление эквивалента, - уточнили в региональном УФАС.

Комиссия обратила внимание, что есть явные нарушения в правилах описания объекта закупки и принципах конкуренции. Поставщики необходимых товаров и услуг действуют на разных товарных рынках. Теперь предприятию необходимо аннулировать закупку и в будущем соблюсти законодательство.