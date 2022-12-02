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НовостиОбщество2 декабря 2022 10:42

Волгоградцев предупредили о сливочном масле предприятий-фантомов из Свердловской области

Фальсифицированная продукция могла попасть на прилавки волгоградских магазинов
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
На волгоградские прилавки могло попасть фальсифицированное масло

На волгоградские прилавки могло попасть фальсифицированное масло

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградцам рекомендовали внимательнее выбирать масло во время покупок. На прилавках магазинах и рынков может находиться фальсифицированная молочная продукция предприятий-фантомов, рассказали сайту volgograd.kp.ru в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области. Опасной может быть масло сладко-сливочное несоленое Крестьянское из Свердловской области.

- На потребительском рынке субъектов Российской Федерации выявлена фальсифицированная молочная продукция (масло сладко-сливочное несоленое Крестьянское) следующих изготовителей: ИП Филиппов А.В. (Свердловская обл., г. Полевской, Западный промышленный район, 1/1А, стр.10), ИП Мамедов П.Н. (Свердловская обл., г. Полевской, Западный промышленный район, 1/1А, стр.10), - отметили в ведомстве.

Выяснилось, что по указанному адресу производства молочной продукции не осуществляется. Изготовители фальсификата стали предприятиями-призраками. Информация о них направлена в полицию.

Жителей Волгоградской области, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при выявлении фальсифицированного масла просят сообщить об этом в Роспотребнадзор по телефону «горячей линии» (8442) 24-36-30.