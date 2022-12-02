Волгоградцев предупредили о сливочном масле предприятий-фантомов из Свердловской области

На волгоградские прилавки могло попасть фальсифицированное масло Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградцам рекомендовали внимательнее выбирать масло во время покупок. На прилавках магазинах и рынков может находиться фальсифицированная молочная продукция предприятий-фантомов, рассказали сайту volgograd.kp.ru в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области. Опасной может быть масло сладко-сливочное несоленое Крестьянское из Свердловской области.

- На потребительском рынке субъектов Российской Федерации выявлена фальсифицированная молочная продукция (масло сладко-сливочное несоленое Крестьянское) следующих изготовителей: ИП Филиппов А.В. (Свердловская обл., г. Полевской, Западный промышленный район, 1/1А, стр.10), ИП Мамедов П.Н. (Свердловская обл., г. Полевской, Западный промышленный район, 1/1А, стр.10), - отметили в ведомстве.

Выяснилось, что по указанному адресу производства молочной продукции не осуществляется. Изготовители фальсификата стали предприятиями-призраками. Информация о них направлена в полицию.

Жителей Волгоградской области, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при выявлении фальсифицированного масла просят сообщить об этом в Роспотребнадзор по телефону «горячей линии» (8442) 24-36-30.