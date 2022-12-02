В Волгограде на ярмарке продавали потенциально опасных раков

Раков выпустили в Цимлянское водохранилище Фото: Евгения ГУСЕВА

Потенциально опасных раков выявили на «Народной ярмарке» в Дзержинском районе Волгограда. Предприниматель, продававших их, нарушил ветеринарное законодательство. Это выяснилось после проверки полиции. В продаже было 1 986 особей речных раков общим весом 75,4 кг без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение, безопасность, а также эпизоотическое благополучие местности вывоза. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям.

Раки были изъяты полицейскими и выпущены в Цимлянское водохранилище. Предпринимателю объявили предостережение, чтобы впредь он не нарушал закон.

- Управлением Россельхознадзора применяются меры по стимулированию добросовестного соблюдения обязательных требований путем проведения профилактических мероприятий, - отметили в ведомстве.