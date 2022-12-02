В Волгоградской области более 1,2 миллиона человек привили от гриппа

Сделать прививку можно в любой поликлинике и в трех ТРЦ. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгоградской области к декабрю завершилась прививочная кампания от гриппа 2022 года. С августа в регионе защиту от опасной инфекции получили 1 миллион 285 тысяч жителей, среди них 329 тысяч детей, сообщили сайту volgograd.kp.ru в облздраве.

По данным медиков, вакцину от гриппа получили 75% из групп риска: дети, беременные, работники сферы транспорта, ЖКХ и других. Сделали прививки и более 95% медиков, педагогов и соцработников. Параллельно с этим можно сделать и прививку от коронавируса, не только посредством укола, но и назальным способом. Пункты вакцинации работают во всех поликлиниках и в трех ТРЦ.