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НовостиОбщество2 декабря 2022 8:48

В Волгоградской области более 1,2 миллиона человек привили от гриппа

В регионе завершилась кампания по вакцинации
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Сделать прививку можно в любой поликлинике и в трех ТРЦ.

Сделать прививку можно в любой поликлинике и в трех ТРЦ.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгоградской области к декабрю завершилась прививочная кампания от гриппа 2022 года. С августа в регионе защиту от опасной инфекции получили 1 миллион 285 тысяч жителей, среди них 329 тысяч детей, сообщили сайту volgograd.kp.ru в облздраве.

По данным медиков, вакцину от гриппа получили 75% из групп риска: дети, беременные, работники сферы транспорта, ЖКХ и других. Сделали прививки и более 95% медиков, педагогов и соцработников. Параллельно с этим можно сделать и прививку от коронавируса, не только посредством укола, но и назальным способом. Пункты вакцинации работают во всех поликлиниках и в трех ТРЦ.