В Волгограде построят новую котельную в центре за 2,1 млрд рублей

Новую котельную запустят к 2024 году. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

К 2024 году на улице Глазкова в Центральном районе Волгограда построят новую современную котельную, которая заменит старую. Власти объявили аукцион по поиску подрядчика на проектирование и строительство объекта ЖКХ. Начальная цена контракта – 2,1 миллиарда рублей. Заявки от компаний принимают по 15 декабря 2022 года, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

Котельная на Глазкова, 15 уже давно отработала свой срок, ее построили в 1969 году. На месте бывшего завода строят новые дома. Старая котельная не справляется с нагрузкой, поэтому в мэрии решили строить новую. Она расположится неподалеку - на Глазкова, 22. Помимо самой автономной котельной подрядчик должен будет смонтировать подводящие сети и модернизировать 200-метровый отрезок теплопровода, увеличив его диаметр с 500 мм до 800 мм.

После того, как новую котельную запустят, на нее переключат жилые дома. А старую котельную снесут.

- Реализовать масштабный проект планируется до конца 2024 года при поддержке Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, - рассказали в мэрии.