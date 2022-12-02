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НовостиОбщество2 декабря 2022 8:08

В Волгограде нашли тело пропавшей неделю назад пенсионерки

Полиция устанавливает все обстоятельства гибели
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Женщина погибла. Фото: Лиза Алерт

Женщина погибла. Фото: Лиза Алерт

В Волгограде полиция прекратила поиски пропавшей без вести 24 ноября 70-летней Любови Рябухиной. Тело пенсионерки обнаружили СНТ «Нефтепереработчик» Светлоярского района. По предварительным данным, смерть женщины не носит криминального характера, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД.

Напомним, страдавшая потерей памяти женщина пропала 24 ноября. Она ушла из дома и не вернулась. Родственники обратились в полицию. Искали Любовь Дмитриевну и волонтеры. К сожалению, женщина погибла. Ее тело обнаружили 1 декабря. Теперь полиция устанавливает все обстоятельства ее гибели.