В выходные в Волгоградской области будет мороз -18 градусов

В ближайшие выходные температура воздуха упадет до -18 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградскую область пришли сильнейшие морозы. Прошлой ночью местами было -16 градусов, а в выходные станет еще холоднее. Столбики термометров упадут до -18 градусов. При этом снега синоптики пока не обещают. 3 декабря по области местами прогнозируются туман, изморозь, гололедица. Северо-восточный ветер подует с порывами до 15-17 м/с. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Волгоградском ЦГМС.

По области в ночь на субботу температура воздуха будет -6...-11º, при прояснении -12...-17º, днем -5...-10º. В Волгограде -12...-14º; днем -8...-10º.

4 декабря также прогнозируются ночью и утром в отдельных районах туман, изморозь. Местами будет гололедица. Ветер восточный, северо-восточный подует со скоростью 5-10 м/с. По области в ночь на воскресенье -10...-15º, при прояснении до -18º, днем -5...-10º. В Волгограде в ночные часы -12...-14º; днем -7...-9º.

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