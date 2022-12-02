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НовостиПроисшествия2 декабря 2022 7:33

В Волгограде 41-летняя медсестра перевела мошенникам 1,4 млн

Полиция возбудила уголовное дело
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Люди продолжают верить телефонным мошенникам.

Люди продолжают верить телефонным мошенникам.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Волгоградской области продолжают верить телефонным аферистам и обогащать злоумышленников на крупные суммы. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Главка МВД, за сутки волгоградцы отдали мошенникам 3 миллиона рублей. около 1,4 миллиона перевела 41-летняя медсестра из Ворошиловского района города-героя.

По словам женщины, ей позвонил незнакомый человек, который представился сотрудником правоохранительных органов. Мужчина сообщил, что на волгоградку кто-то пытается оформить кредит. А во избежание неприятностей, ей необходимо самой взять займ и перевести средства на безопасный счет. Потерпевшая доверилась негодяю и влезла в огромный долг.

По аналогичной схеме 800 тысяч перевел 49-летний житель Красноармейского района, 135 тысяч лишился замдиректора ЧОПа.

- По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ – «Мошенничество». Полицейские призывают граждан не доверять незнакомым людям, предлагающим перевести деньги на «безопасный счет», - напомнили полицейские.