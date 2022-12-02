В Волгограде медики борются за жизнь мужчины, пострадавшего при взрыве машины

Трагедия унесла жизнь ребенка. Фото: прокуратура

В Волгограде медики больницы скорой медицинской помощи №25 продолжают бороться за жизнь 52-летнего мужчины, который 1 декабря пострадал во время взрыва в Новокомарово. Состояние мужчины остается крайне тяжелым, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

- Состояние крайне тяжелое. На сегодняшний день без изменений, мужчина находится в реанимации, - рассказали в облздраве.

Напомним, на парковке у многоэтажек утром 1 декабря взорвались баллоны с газом, находившиеся в багажнике автомобиля. За минуту до этого 52-летний отец посадил на заднее сиденье машины своего 3-летнего сына. Ребенок погиб. Мужчину сейчас спасают медики. Четыре авто, находившиеся на парковке, выгорели дотла. Возбуждено уголовное дело.