В Волгоградской области подскочили цены на огурцы, свеклу, маргарин

В Волгоградской области выросли цены на овощи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгоградской области на ряд продуктов за неделю выросли цены, особенно это коснулось овощей. За неделю с 22 по 28 ноября на 11,04% подорожала свекла, килограмм которой в среднем стоит 28,63 рубля. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные еженедельного мониторинга Волгоградстата. На 10,18% подскочила стоимость на огурцы, за килограмм которых теперь приходится платить в среднем 114,04 рубля. На помидоры цены выросли на 4%, на картофель – на 1,4%. Стали дороже на 1,27% вареная колбаса, на 1,88% - маргарин, на 1,45% - стерилизованное молоко, на 1,4% - молочные смеси для детей, на 1,19% - детские фруктово-ягодные консервы, на 1,03% - пшено.

Некоторые продукты наоборот стали выгоднее. На 1,99% снизились цены на полукопченую и варено-копченую колбасу, на 1,71% - на молоко пастеризованное, на 1,49% - на чай, на 2,06% - на муку, на 1,31% - на макароны.