Депутат ГД Миронов считает, что Сталинград должен сменить на картах Волгоград

Пока Волгоград может носить имя Сталинград 9 раз в году. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Депутат Госдумы РФ Сергей Миронов стал еще одним политиком, который считает, что Сталинград должен вновь появиться на картах России вместо нынешнего Волгограда. Об этом парламентарий написал в своем тг-канале, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

- Настаиваю на переименовании Волгограда в Сталинград. Сталинградская битва – одна из самых героических страниц нашей истории, которая заслуживает того, чтобы быть запечатленной на современной карте России, - написал Миронов.

При этом депутат напомнил, что его деда расстреляли в 1937-м как кулака, так что никаких иллюзий по поводу «сталинского» режима он не испытывает.

- На фоне проведения специальной военной операции это необходимый шаг. Сегодня Россия вновь борется со злом, - считает политик. - А Сталинград – это память, которой мы обязаны гордиться, чтить и хранить ее.

При этом решение парламентарий оставляет за жителями Волгоградской области и предлагает вынести вопрос на голосование. При этом Сергей Миронов ставит вопрос о переименовании не только областного центра, но и региона.

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